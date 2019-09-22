Происшествия

РБКРБКОтравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
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с чего всё началось
Пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании Чарли Роули намерен судиться с Россией, сообщает британский таблоид Daily Mirror
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