Происшествия
РБКОтравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
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с чего всё началось
Пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании Чарли Роули намерен судиться с Россией, сообщает британский таблоид Daily Mirror.Коммерсантъвчера в 21:52
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Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика
Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера»
«Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.
REGNUM 09:13
Общество
Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил воспитанника ругаться матом
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с детьми из детского дома «Павлин» рассказал, как отучил одного из воспитанников использовать нецензурную лексику.
RT на русском 08:07
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam
Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera 20 сентября в 12:46
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Армия и оружие
NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»
Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Экономика
Российские ученые ввели «индекс самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Известия 04:26
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
Футбол
«Сочи» вырвал победу у «Динамо» в матче чемпионата России
Московское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:06
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли Красной армии в освобождении страны
РИА Новости вчера в 17:43
Религия
В Екатеринбурге прошел детский крестный ход
В воскресенье, 22 сентября, в Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, приуроченный к новому учебному году.
Коммерсантъ 09:10
Шоу-бизнес
У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок
Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.
Телепрограмма 20 сентября в 04:56
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции
Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 03:49
Происшествия
Шамана, шедшего в Кремль, доставили в якутскую психбольницу
Александр Габышев, провозгласивший самого себя «шаманом-воином» и направившийся в Москву, чтобы «очистить» Кремль от зла, доставлен правоохранителями в медицинское учреждение для душевнобольных, где будет исследовано его психическое состояние.
Вечерний курьер 20 сентября в 05:28
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика
МИД России высоко оценил «пакт Молотова-Риббентропа»
МИД России высоко оценил "пакт Молотова-Риббентропа".
Эхо Москвы 09:30
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль 20 сентября в 14:42
Армия и оружие
Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи
Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 06:42
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03