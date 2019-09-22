с чего всё началось

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Политика Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» «Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.

Общество Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил воспитанника ругаться матом Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с детьми из детского дома «Павлин» рассказал, как отучил одного из воспитанников использовать нецензурную лексику.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.

Армия и оружие NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми» Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.

Общество Тайфун «Тапа» приближается к Приморью МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".

Экономика Российские ученые ввели «индекс самогона» Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.

Интернет Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.

Религия В Екатеринбурге прошел детский крестный ход В воскресенье, 22 сентября, в Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, приуроченный к новому учебному году.

Шоу-бизнес У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.

Армия и оружие Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.

Происшествия Шамана, шедшего в Кремль, доставили в якутскую психбольницу Александр Габышев, провозгласивший самого себя «шаманом-воином» и направившийся в Москву, чтобы «очистить» Кремль от зла, доставлен правоохранителями в медицинское учреждение для душевнобольных, где будет исследовано его психическое состояние.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Армия и оружие Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Армия и оружие Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи Западные страны ежедневно предпринимают сотни попыток внедрения в системы связи Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».