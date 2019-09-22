Происшествия
РБКОтравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
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Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Политика
Шойгу сделал заявление о возможности войны с Украиной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил украинским радикалам, собравшимся«триумфально въехать в Москву на танковой броне».
Рамблер 04:57
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о своей невестке из Новокузнецка
Известная российская певица Валерия положительно оценила выбор своего сына Артемия, который женился на девушке из Новокузнецка.
Газета Кемерова вчера в 23:34
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Происшествия
В Красноярске потушили пожар на территории склада
Специалисты ликвидировали возгорание на территории складских помещений на окраине Красноярска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
ТАСС 03:33
Экономика
Ученые предложили ввести Индекс самогона
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Российская газета 02:22
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 20 сентября в 08:27
Космос
Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом
Российская газета 19 сентября в 02:49
Происшествия
Украинских военных «лишили лиц» на кладбище
Rusvesna.su 02:30
Авто
Пять семейных автомобилей 80-х и 90-х, которые превратили в суперкары
В начале 1990-х Audi удивила всех, выбрав для самой экстремальной версии «восьмидесятки» кузов универсал.
без руля.ру вчера в 04:21
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
Газета.Ru 02:23
Космос
Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС
Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.
Известия 03:40
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости вчера в 15:32
Политика
Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Политическая Экспертиза вчера в 05:25
Политика
Шойгу рассказал о своей главной мечте
Российский министр обороны Сергей Шойгу признался, что его главная мечта — вернуться в Сибирь, чтобы строить там города.
РЕН ТВ 02:35
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru 20 сентября в 09:03
Здоровье
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»
Монако на выезде сыграл вничью с Реймсом 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин.
Советский спорт вчера в 15:52
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском вчера в 10:40
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Футбол
«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву
Sportbox.RU вчера в 16:36
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Шоу-бизнес
Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой
Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru вчера в 13:21