Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОтравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
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Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

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Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

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Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.
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В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
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Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
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Популяция птиц, обитающих в Северной Америке, за последние полвека сократилась почти на 30 процентов, сообщает научный журнал Science.
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