Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны. Летательные аппараты приближались с северо-западного направления.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Происшествия Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.

Происшествия Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках Отмечается, что с молодого человека сняты обвинения по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), но предъявлены по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к участию в несогласованной акции в интернете.

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Энергетика Польше потребуется до года на вывод грязной нефти Заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд заявил, что полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязнённой нефти займёт до года.

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

Политика Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.

Происшествия В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

Экономика «Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие "Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Происшествия Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Политика Джонсон лишился большинства в британском парламенте Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Вlоомвеrд.

Здоровье Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.