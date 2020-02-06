Агентство SANA опубликовало кадры, на которых запечатлено, как ПВО Сирии отражает ракетный удар по Дамаску. На роликах видна работа, предположительно, сирийских комплексов.

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

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