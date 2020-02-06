Армия и оружие
РИА НовостиОтражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Агентство SANA опубликовало кадры, на которых запечатлено, как ПВО Сирии отражает ракетный удар по Дамаску. На роликах видна работа, предположительно, сирийских комплексов.
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Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Политика
Путин: человечество оказалось у опасной черты
"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - отметил глава РФ.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Происшествия
Более 10 машин столкнулись под Красноярском
На трассе под красноярском столкнулись более 10 машин, в том числе грузовики.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры со съемочной площадки, где идет работа над седьмым сезоном, завораживают.
Общество
В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски
Цены на медицинские маски растут во всех регионах России на фоне паники из-за распространения коронавируса, однако Дагестан побил все рекорды.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Экономика
«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.
Авто
Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут
Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 563 человек. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Здоровье
В каких стоматологиях Оренбурга можно вылечить зубы по полису ОМС
Считаю, чем будет больше конкуренции в системе ОМС - между государственными и частными медицинскими организациями, тем полезнее будет для населения.
Технологии
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Авто
Audi Q5 получил дизельный мотор в России
Немецкая компания Audi начала прием заказов в России на новую модификацию кроссовера Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным двигателем.
Общество
Гороскоп на 6 февраля: что обещают звезды
Ранее "Утро" публиковало финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Саутгемптона» в Кубке Англии
Победный для «Тоттенхэма» мяч на 87-й минуте забил с пенальти Сон Хын-Мин.
Политика
Помпео: Украина потеряла Крым навсегда
В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Армия и оружие