Армия и оружие
РИА НовостиОтражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Агентство SANA опубликовало кадры с отражением ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску. На роликах видна работа, предположительно, сирийских комплексов. При этом в небе можно рассмотреть вспышки.
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с чего всё началось
Ранее сирийским государственным агентством SANA было опубликовало видео отражения ракетных ударов израильских военных по западным районам столицы Сирии.Инфорос02:20
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