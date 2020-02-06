с чего всё началось

Агентство SANA опубликовало кадры с отражением ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску. На роликах видна работа, предположительно, сирийских комплексов. При этом в небе можно рассмотреть вспышки.

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

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