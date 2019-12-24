Кино

КлопсКлопсВ России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
РБКвчера в 12:54

Подробнее о событии

На Новый год покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

RT на русском02:27

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

РИА Новости02:10

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

РБКвчера в 12:54

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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Россияне смогут впервые увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»

Газета.Ruвчера в 17:03

"Россия-1" 31 декабря покажет в Full HD "Иронию судьбы, или С легким паром!"

ТАССвчера в 14:42

«Иронию судьбы» реставрировали и обещали скоро показать

LentaChel.ruвчера в 22:21
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Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Ведомости 03:20
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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Lenta.ru 06:42
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

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StarHit.ru вчера в 15:00
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
RT на русском 06:13
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Российская газета вчера в 14:14
Финансы

Курс доллара опустился ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
ТАСС 06:14
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Спорт

В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Российская газета 05:18
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Общество

Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ

Lenta.ru 03:08
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.
RT на русском 06:18
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
РБК 03:53
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

ТК Звезда 06:29
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM 06:20
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В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

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Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

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Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ 04:07
Армия и оружие

В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross

Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG71) вошел в одесский морской порт утром 24 декабря, пишет местное издание "Думская".
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Суд продлил арест расчленившего аспирантку экс-доцента СПбГУ Соколова

Коммерсантъ 05:48
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