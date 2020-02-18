Общество
Neva.TodayОтрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии
Впервые цена на электричество стала отрицательной. Правда, возможно такое стало пока только в Финляндии, сообщает РИА Новости. Минус 20 евроцентов стоит один мегаватт-час в стране Суоми, подсчитали специалисты энергетической биржи Nord Pool.
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с чего всё началось
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.РИА Новостивчера в 07:53
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Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии
Народные новостивчера в 11:53
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Общество
Началось скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19
Если производство в Китае по-прежнему будет простаивать из-за ситуации с коронавирусом, цены на гаджеты начнут реальный рост, считают опрошенные «Известиями» аналитики.
Общество
Минобороны опубликует все выпуски «Красной звезды» времен ВОВ
В Минобороны напомнили, что в годы Великой Отечественной войны в издании работали известные писатели, в том числе Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов, Андрей Платонов, 17 корреспондентов газеты погибли, выполняя редакционные задания.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Армия и оружие
В Китае считают невозможной победу США в столкновении с Россией
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Гаджеты
Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров
В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.
Биатлон
«Представьте, человек ограбил магазин. Как к нему отнесутся?» Супруг Анастасии Кузьминой — о буллинге Логинова
Откровенное интервью тренера и мужа олимпийской чемпионки Даниэля Кузьмина — о травле Логинова, ошибках Мироновой и норвежских астматиках Даниэль Кузьмин Родился 21 февраля 1978 года в Петропавловске-Камчатском.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Армия и оружие
Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях
Экономика
Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать
Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Музыка
Полина Гагарина прикусила записную книжку в шоу «Голос. Дети», услышав йодль тверской школьницы
Полина владеет сложнейшей техникой йодль. Услышав её пение, Полина Гагарина прикусила записную книжку. Этот момент попал в анонс выпуска.
Экономика
Минфин не прорабатывает изменений расчета НДПИ для алмазов
Минфин РФ не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для алмазов.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Политика
Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Происшествия
Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
Здоровье
Пять причин есть сало по утрам назвали медики
Медики рекомендуют употреблять сало именно по утрам, ибо только в этом случае оно стимулирует синтез желчи, что положительно сказывается на пищеварении.
Политика
Кудрин назвал самых сильных специалистов в команде Путина
Президент России Владимир Путин привлёк к работе самых сильных специалистов в своей сфере — команду «питерцев», которая показала свою конкурентоспособность в делах, заявил 19 февраля журналистам глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи
В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Общество
Роскачество обнаружило антибиотики и лошадиные ДНК в говяжьей тушенке
Биатлон
Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке
Вчера в Антерсельве прошла индивидуальная гонка у женщин на 15 км. Первое место досталось Доротее Вирер. Победительница рассказала о гонке.