Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.

с чего всё началось

Впервые цена на электричество стала отрицательной. Правда, возможно такое стало пока только в Финляндии, сообщает РИА Новости. Минус 20 евроцентов стоит один мегаватт-час в стране Суоми, подсчитали специалисты энергетической биржи Nord Pool.

Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

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