Общество

Neva.TodayNeva.TodayОтрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

Впервые цена на электричество стала отрицательной. Правда, возможно такое стало пока только в Финляндии, сообщает РИА Новости. Минус 20 евроцентов стоит один мегаватт-час в стране Суоми, подсчитали специалисты энергетической биржи Nord Pool.
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с чего всё началось

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
РИА Новостивчера в 07:53

Подробнее о событии

Электроэнергия в Финляндии стала бесплатной благодаря ветрогенераторам

Росбалтвчера в 12:59

Отрицательная цена на электричество зафиксирована в Финляндии

МИР 24вчера в 12:32

В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

Взгляд.рувчера в 08:35

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

Газета.Ruвчера в 09:12

В Финляндии стоимость электричества впервые стала отрицательной

Красная веснавчера в 09:00

Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии

Народные новостивчера в 11:53

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

РИА Новостивчера в 07:53
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:27, Ашберн
Общество

Началось скрытое повышение цен на гаджеты из-за COVID-19

Если производство в Китае по-прежнему будет простаивать из-за ситуации с коронавирусом, цены на гаджеты начнут реальный рост, считают опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия вчера в 17:26
Общество

Минобороны опубликует все выпуски «Красной звезды» времен ВОВ

В Минобороны напомнили, что в годы Великой Отечественной войны в издании работали известные писатели, в том числе Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов, Андрей Платонов, 17 корреспондентов газеты погибли, выполняя редакционные задания.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Здоровье

Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru 16 февраля в 20:35
Армия и оружие

В Китае считают невозможной победу США в столкновении с Россией

Невские Новости вчера в 19:47
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 14:50
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Гаджеты

Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров

В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.
3DNews 01:09
Биатлон

«Представьте, человек ограбил магазин. Как к нему отнесутся?» Супруг Анастасии Кузьминой — о буллинге Логинова

Откровенное интервью тренера и мужа олимпийской чемпионки Даниэля Кузьмина — о травле Логинова, ошибках Мироновой и норвежских астматиках Даниэль Кузьмин Родился 21 февраля 1978 года в Петропавловске-Камчатском.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Российская газета вчера в 09:45
Армия и оружие

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях

Городовой вчера в 05:43
Экономика

Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать

Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС.
Ведомости вчера в 17:08
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Музыка

Полина Гагарина прикусила записную книжку в шоу «Голос. Дети», услышав йодль тверской школьницы

Полина владеет сложнейшей техникой йодль. Услышав её пение, Полина Гагарина прикусила записную книжку. Этот момент попал в анонс выпуска.
ТИА вчера в 10:51
Экономика

Минфин не прорабатывает изменений расчета НДПИ для алмазов

Минфин РФ не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для алмазов.
ТАСС вчера в 09:55
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Политика

Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета вчера в 05:25
Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Газета.Ru 00:32
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
RT на русском вчера в 00:23
Здоровье

Пять причин есть сало по утрам назвали медики

Медики рекомендуют употреблять сало именно по утрам, ибо только в этом случае оно стимулирует синтез желчи, что положительно сказывается на пищеварении.
Shraibikus News вчера в 11:43
Политика

Кудрин назвал самых сильных специалистов в команде Путина

Президент России Владимир Путин привлёк к работе самых сильных специалистов в своей сфере — команду «питерцев», которая показала свою конкурентоспособность в делах, заявил 19 февраля журналистам глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM вчера в 17:31
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РБК 01:14
Общество

Роскачество обнаружило антибиотики и лошадиные ДНК в говяжьей тушенке

News-24.ru вчера в 23:53
Биатлон

Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке

Вчера в Антерсельве прошла индивидуальная гонка у женщин на 15 км. Первое место досталось Доротее Вирер. Победительница рассказала о гонке.
ГЛАС.RU 00:47
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