Общество

Ivbg.ruIvbg.ruОтрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
РИА Новостивчера в 07:53

Подробнее о событии

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

Газета.Ruвчера в 09:12

Отрицательная цена на электричество зафиксирована в Финляндии

МИР 24вчера в 12:32

Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии

Народные новостивчера в 11:53

Электроэнергия в Финляндии стала бесплатной благодаря ветрогенераторам

Росбалтвчера в 12:59

В Финляндии стоимость электричества впервые стала отрицательной

Красная веснавчера в 09:00

В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

Взгляд.рувчера в 08:35

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

РИА Новостивчера в 07:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Экономика

В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.
РБК 07:31
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
RuNews24.ru 17 февраля в 06:12
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Игры

Симулятор езды по снежному бездорожью SnowRunner выйдет в конце апреля

Симулятор езды по снежному бездорожью SnowRunner от Saber Interactive поступит в продажу для PC и Xbox One в конце апреля.
3DNews вчера в 05:35
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Общество

Водонаева попросила полицию проверить православного олигарха

Lenta.ru 06:32
Футбол

Терри: «„Челси“ обеспечит себе место в первой четвёрке АПЛ»

В прошлом матче "Челси" на своем поле уступил "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru 05:44
Футбол

Пике назвал журналиста марионеткой

Защитник «Барселоны» Херард Пике назвал журналиста Марсала Лоренте марионеткой.
Евро-футбол.ру 06:54
Политика

Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес

У Решетовой с изумрудным украшением на голове глаза стали хамелеонами

На снимке прелестную голову модели украшает необычное дизайнерское изделие — тики.
Пятый канал вчера в 10:00
Технологии

Приложение для ДНК-знакомств поможет избежать болезней у детей

Ученый из Гарвардского университета Джордж Черч работает над проектом приложения для так называемых ДНК-знакомств, которое позволит супругам сократить риск рождения детей с наследственными заболеваниями.
Ридус 06:53
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Политика

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Вести.Ru 06:40
Общество

В МВД Украины рассказали об охране граждан, вернувшихся из Китая

Граждане Украины, вернувшиеся из Китая, проведут карантин в двойном кольце охраны, сообщила 19 февраля пресс-служба МВД Украины.
REGNUM 06:29
Игры

Разработчики Biomutant опровергли слухи об отмене игры

3DNews 04:54
Общество

Мишустин запретил китайцам въезд в Россию

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Legal.Report 03:05
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
Единоборства

Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас

РЕН ТВ вчера в 21:17
Политика

США выделят Украине $38 млн на развитие «демократических ценностей»

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует выделить на соответствующие инициативы 38 млн долларов, сообщает RT.
Народные новости вчера в 23:48
Кино

Режиссер Шипенко раскрыл секрет успеха фильма «Холоп»

Известный российский режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко признался, что на оглушительный успех его фильма «Холоп» повлияло множество самых разных факторов, и ему трудно выделить какой-то один.
ФАН вчера в 09:29
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

iReactor вчера в 00:08
Общество

На Украине протестуют против размещения граждан, вернувшихся из Китая

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил некоторые политические силы в разжигании истерии вокруг коронавируса и заявил, что привезёт граждан Украины, вернувшихся из Китая, в особняки политиков.
REGNUM вчера в 06:26
Шоу-бизнес

Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой

Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
КМВ Новости вчера в 07:19
Футбол

УЕФА может открыть новое дело против «Манчестер Сити»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может открыть новое дело против "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 06:50
Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста 17 февраля в 11:46
Происшествия

Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных

Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Газета.Ru 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное