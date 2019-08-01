Общество

Ivbg.ruIvbg.ruОтрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
РИА Новостивчера в 07:53

Подробнее о событии

Электроэнергия в Финляндии стала бесплатной благодаря ветрогенераторам

Росбалтвчера в 12:59

В Финляндии стоимость электричества впервые стала отрицательной

Красная веснавчера в 09:00

Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии

Народные новостивчера в 11:53

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

Газета.Ruвчера в 09:12

Отрицательная цена на электричество зафиксирована в Финляндии

МИР 24вчера в 12:32

В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

Взгляд.рувчера в 08:35

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

РИА Новостивчера в 07:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 04:22
Общество

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Политика

Франция может пересмотреть статус беженца для акциониста Павленского

Французские власти могут пересмотреть решение о выдаче российскому художнику-акционисту Петру Павленскому статуса беженца.
REGNUM 03:23
Политика

Структура «Роснефти» попала под санкции США против Венесуэлы

Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.
REGNUM вчера в 11:01
Политика

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
РБК 04:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Кино

Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года

Live24 вчера в 11:05
Футбол

А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Чемпионат 17 февраля в 10:18
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу

Российская газета 01:18
Футбол

Ткаченко: Смолов находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро

Герман Ткаченко, агент футболиста Федора Смолова, рассказал о деталях перехода нападающего из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Metaratings 02:21
Фигурное катание

В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь

Комсомольская правда 17 февраля в 21:08
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия

Задержаны подростки, готовившие теракты в Крыму. Главное

Сегодня, 18 февраля, в Крыму были задержаны двое подростков 2003 и 2004 годов рождения, готовившие теракты в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Ivbg.ru вчера в 10:35
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Известия 01:01
Общество

Первые россияне покинули карантин по коронавирусу в Тюмени

В Тюмени закончился карантин по коронавирусу.
УралПолит.Ru 00:03
Футбол

Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Soccer.ru 03:20
Общество

В Екатеринбурге проведут индивидуальные парады Победы для ветеранов

В Екатеринбурге проведут специальные торжественные мероприятия для тех ветеранов, которые не смогут лично присутствовать на параде Победы в центре города.
REGNUM 02:31
Политика

Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда

Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, заявил первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев ТАСС.
Коммерсантъ 02:30
Происшествия

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Всего на судне находились 24 россиянина.
Интерфакс 03:50
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Общество

Медики объяснили причины врачебных ошибок

Эксперты из профильного приложения «Справочник врача» провели опрос среди работников медицинской сферы на тему того, что является главными причинами врачебных ошибок.
ФедералПресс 02:46
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное