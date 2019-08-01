Общество
Ivbg.ruОтрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.РИА Новостивчера в 07:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии
Народные новостивчера в 11:53
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Происшествия
В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских
В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Политика
Франция может пересмотреть статус беженца для акциониста Павленского
Французские власти могут пересмотреть решение о выдаче российскому художнику-акционисту Петру Павленскому статуса беженца.
Политика
Структура «Роснефти» попала под санкции США против Венесуэлы
Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.
Политика
Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам
Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Футбол
А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?
Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу
Футбол
Ткаченко: Смолов находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро
Герман Ткаченко, агент футболиста Федора Смолова, рассказал о деталях перехода нападающего из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Фигурное катание
В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Происшествия
Задержаны подростки, готовившие теракты в Крыму. Главное
Сегодня, 18 февраля, в Крыму были задержаны двое подростков 2003 и 2004 годов рождения, готовившие теракты в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Общество
Первые россияне покинули карантин по коронавирусу в Тюмени
В Тюмени закончился карантин по коронавирусу.
Футбол
Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Общество
В Екатеринбурге проведут индивидуальные парады Победы для ветеранов
В Екатеринбурге проведут специальные торжественные мероприятия для тех ветеранов, которые не смогут лично присутствовать на параде Победы в центре города.
Политика
Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда
Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, заявил первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев ТАСС.
Происшествия
Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки
Всего на судне находились 24 россиянина.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Общество
Медики объяснили причины врачебных ошибок
Эксперты из профильного приложения «Справочник врача» провели опрос среди работников медицинской сферы на тему того, что является главными причинами врачебных ошибок.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.