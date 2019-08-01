Общество
Ivbg.ruОтрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
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Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.РИА Новостивчера в 07:53
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Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии
Народные новостивчера в 11:53
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