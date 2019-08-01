Общество

Ivbg.ruIvbg.ruОтрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
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с чего всё началось

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
РИА Новостивчера в 07:53

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Красная веснавчера в 09:00

В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

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Отрицательная цена на электричество зафиксирована в Финляндии

МИР 24вчера в 12:32
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам Китая.
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С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
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Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
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Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков

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Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
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Родителей тяжелобольного младенца вызвали на допрос в СК

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В Курской области снизился прожиточный минимум

За IV квартал 2019 года величина прожиточного минимума в Курской области составила 9449 рублей (было 10018 рублей).
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Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами

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В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
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Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
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Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Фигурное катание

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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
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Китай лишил аккредитации журналистов «The Wall Street Journal»

Трое журналистов «The Wall Street Journal», двое граждане США и один Австралии, были лишены аккредитации из-за заголовка одного из материалов газеты.
ГЛАС.RU 05:29
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