Общество
Ivbg.ruОтрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды в Финляндии ветрогенераторы продолжают работать на полную мощность, из-за чего цена на электричество составила -20 (минус двадцать) евроцентов за мегаватт-час. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
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с чего всё началось
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.РИА Новостивчера в 07:53
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Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии
Народные новостивчера в 11:53
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Экономика
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Политика
Сурков уволен с должности помощника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ опубликован на сайте Кремля.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Политика
Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам КНР
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам Китая.
Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Здоровье
Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов
С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Хоккей
Овечкин силовым приемом опрокинул соперника через борт
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
Происшествия
Опубликовано видео задержания готовивших теракты керченских подростков
ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подростков, которых подозревают в подготовке терактов в Керчи.
Происшествия
Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии
Центральный районный суд Читы приговорил к 14 годам колонии особого режима 38-летнего жителя Забайкальского края Цырен-Доржи Цыренжапова, который в начале октября 2019 года убил 18-летнюю девушку и расчленил ее тело, сообщается на сайте СУСК по региону.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
В Курской области снизился прожиточный минимум
За IV квартал 2019 года величина прожиточного минимума в Курской области составила 9449 рублей (было 10018 рублей).
Происшествия
Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Игры
Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера
Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас
Политика
Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
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Политика
Великобритания призвала Россию прекратить отправлять «нежданные гуманитарные конвои» в Донбасс
Великобритания призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи в Донбасс и отказаться от «нежданных гуманитарных конвоев».
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Политика
Китай лишил аккредитации журналистов «The Wall Street Journal»
Трое журналистов «The Wall Street Journal», двое граждане США и один Австралии, были лишены аккредитации из-за заголовка одного из материалов газеты.