Экономика
Газета.RuОтрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
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с чего всё началось
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.РИА Новости07:53
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Музыка
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Армия и оружие
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Политика
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Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
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Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
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