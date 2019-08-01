Экономика

Газета.RuГазета.RuОтрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
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В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
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