Экономика
Газета.RuОтрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
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с чего всё началось
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.РИА Новости07:53
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