Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.

с чего всё началось

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Политика Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.

Происшествия Подтвержден первый случай заражения коронавирусом среди россиян Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама, она будет госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Японии.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Общество Дневной сон в выходные вдвое снижает риск сердечного приступа Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.

Происшествия В реке Дон произошла массовая гибель рыбы Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.

Футбол Президент «Порту»: Касильяс сообщил мне о решении завершить карьеру Президент португальского футбольного клуба "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта заявил, что голкипер Икер Касильяс решил завершить спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на проведении предвыборной кампании, целью которой должно стать избрание президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).