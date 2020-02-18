Экономика
Газета.RuОтрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
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Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Общество
ФСБ предотвратила более 50 нападений на школы с 2018 года
ФСБ РФ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года.
Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Музыка
Элтон Джон потерял голос прямо на концерте
Теннис
Кудерметова победила Ястремскую на старте турнира WTA в Дубае
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Экономика
Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка
ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Футбол
Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Наука
Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Journal of American Heart Association, британцы определили, что среди женщин, которые пережили домашнее насилие, риск смерти от любых причин повышается на 44 процента.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко: «Хочу быть кочегаром, как Виктор Цой»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, хочет стать в колонии кочегаром, «как Виктор Цой», сообщает РИА Новости.
Здоровье
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств
Что советует врач Доктор Халле советует изменить свои привычки для стабильного снижения артериального давления: — ежедневные прогулки по 15 минут помогут уменьшить "верхнее" давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.
Авто
В первой половине февраля 8 марок изменили цены на автомобили
Среди компаний, которые пересмотрели цены оказалась KIA. Весь модельный ряд у марки 2020 года производства стал дороже на 10-30 тыс. рублей.
Экономика
Государство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Армия и оружие
Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов
Человек, близкий к НМ ЛНР, сообщил «Ведомостям», что причиной столкновения стало оборудование вооруженными силами Украины с января нескольких опорных пунктов в нейтральной зоне, где их быть не должно, что уже не раз приводило к перестрелкам с жертвами.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Происшествия
В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»
Футбол
Кокорин оформил дубль в дебютном матче за «Сочи»
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит «нормандской четверки» может пройти после выполнения решений декабрьской встречи.