Экономика

Газета.RuГазета.RuОтрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
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В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

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В Финляндии стоимость электричества впервые стала отрицательной

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