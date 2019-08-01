Экономика
Газета.RuОтрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
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Армия и оружие
Киев сообщил об атаке ЛНР в Донбассе
Шоу-бизнес
Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Политика
В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки
Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
Гаджеты
LG представила три среднебюджетных смартфона LG K61, LG K51S и LG K41S
Южнокорейская компания LG сегодня анонсировала три новых смартфона среднего класса LG K61, LG K51S и LG K41S.
Политика
Летописец Путина рассказал о вызвавших «шухер» в Кремле публикациях
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны Кремля.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Общество
ФСБ предотвратила более 50 нападений на школы с 2018 года
ФСБ РФ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Авто
Bugatti рассказала о двух секретных концептах
Две скрытые ранее от посторонних глаз концепции купе Bugatti планировала продавать вместе с Chiron.
Армия и оружие
Тело погибшего украинского боевика эвакуировали
«Представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского бойца ВСУ», — написал Марочко.
Биатлон
Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом
Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом
Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Экономика
Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка
Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка.
Общество
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Футбол
«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Игры
Официально: 27 февраля Larian покажет геймплей Baldur’s Gate III
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.