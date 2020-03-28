Энергетика

News.ruNews.ruОтрицательные цены на нефть возникли в США

Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах. Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA). Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать её потребителям 19 центов за каждый баррель, — сообщает РБК.
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Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

Известиявчера в 22:26

В США появились отрицательные цены на нефть

Life.ruвчера в 18:36

На нефтяном рынке США зафиксированы отрицательные цены на сырье

Суть событийвчера в 15:10

Отрицательные цены на нефть возникли в США

News.ruвчера в 15:35

Производители нефти в США стали доплачивать покупателям

Московский Комсомолецвчера в 15:28

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Lenta.ruвчера в 18:27

Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Ведомости26 марта в 17:49
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн

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Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:45
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Армия и оружие

Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
РБК вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
News.ru вчера в 06:37
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Здоровье

Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда 28 марта

Более 720 россиян прилетели из Таиланда в Хабаровск в субботу, 28 марта, сообщили РИА Новости в местном аэропорту.
RT на русском вчера в 23:39
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета вчера в 20:55
Экономика

По экономике Китая ударила вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции настигла китайскую экономику.
ToDay News Ufa вчера в 11:43
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в РФ

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
News.ru вчера в 22:52
Общество

Немецкий экономист:Германия выдержит только два месяца карантина

Экономика Германии сможет выдержать только два месяца при карантине, вызванном коронавирусом, заявил президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп газете Mitteldeutsche Zeitung.
Комсомольская правда вчера в 21:18
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.
Aobe.ru вчера в 20:47
Авто

Появились изображения нового Nissan Qashqai

Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Автоновости дня вчера в 08:43
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС вчера в 13:19
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 50 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 50 178 тыс. человек.
РБК вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Бузова призналась, что Тарасов заставлял ее увеличить грудь

Бузова призналась, что огромные комплексы по поводу размера груди ей привил ее бывший муж Дмитрий Тарасов.
MedikForum.ru вчера в 15:17
Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru вчера в 08:06
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Происшествия

Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

Российская газета вчера в 12:53
Экономика

Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
RuNews24.ru вчера в 12:34
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
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