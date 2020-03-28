Энергетика
News.ruОтрицательные цены на нефть возникли в США
Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах. Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA). Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать её потребителям 19 центов за каждый баррель, — сообщает РБК.
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