Энергетика

News.ruNews.ruОтрицательные цены на нефть возникли в США

Отрицательные цены образовались на удалённых хранилищах, которые нужно освободить, чтобы не останавливать добычу. Как отметили в РБК, во время нефтяных кризисов 2014–2016 годов нефть из штата Северная Дакота также отдавали покупателям с доплатой $0,5 за баррель.
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Отрицательные цены на нефть возникли на рынке США

Известиявчера в 22:26

Отрицательные цены на нефть возникли в США

News.ruвчера в 15:35

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Lenta.ruвчера в 18:27

В США появились отрицательные цены на нефть

Life.ruвчера в 18:36

Производители нефти в США стали доплачивать покупателям

Московский Комсомолецвчера в 15:28

На нефтяном рынке США зафиксированы отрицательные цены на сырье

Суть событийвчера в 15:10

Владельцы нефтепроводов в США ограничили прием нефти

Ведомости26 марта в 17:49
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Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 23:39
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WSJ сообщил о дефиците золота в США

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Известия 01:07
Политика

Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
News.ru вчера в 07:10
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Поиски пилота Су-27 в Черном море прекращены после двух суток

Поиски пилота самолета Су-27 в Черном море, длившиеся двое суток, прекратились, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.
ТАСС вчера в 17:00
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В Дагестане 19 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Ранее минздрав Дагестана сообщил, что девять человек госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус.
РИА Новости вчера в 18:07
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Коронавирус «отменил» учения НАТО в Прибалтике

Политическая Экспертиза 26 марта в 08:06
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
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У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.
Gazeta.SPb 26 марта в 09:42
Общество

Банки обязали с 28 марта сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения.
ТАСС вчера в 17:15
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
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Украина нашла уникальный путь к победе над эпидемией

Суть изменений сводится к секвестированию множества расходных статей и созданию Стабилизационного фонда, средства из которого планируется пустить на борьбу с эпидемией и вызванным ею кризисом.
РИА Новости 01:00
Общество

Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
Москва. Северо-Запад вчера в 10:32
Общество

Вирусолог рекомендовал россиянам не ездить на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:20
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Политика

Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Энергетика

США отменили план закупки нефти для стратегического резерва

Администрация Трампа не получила финансирование от конгресса, что отменило планы закупки нефти для пополнения стратегического запаса страны на 77 миллионов баррелей.
Российская газета вчера в 05:00
Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
РИА Новости вчера в 17:39
Авто

Названы самые «выносливые» бюджетные автомобили

Эксперты составили список автомобилей, которые способны проехать свыше 400 тысяч километров.
32CARS.ru 25 марта в 04:33
Общество

Германской экономике отвели два месяца в условиях карантина

Президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп высказал свое мнение о возможных экономических последствиях для Германии от мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом.
Известия вчера в 22:01
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Общество

В Хабаровск из Таиланда в субботу вернется более 1,5 тысячи человек

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края, в субботу четырьмя рейсами привезут 1,6 тысячи человек из Таиланда в краевой центр.
PROkhab.ru вчера в 23:42
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Общество

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до восьми человек

В Бурятии зарегистрировали уже восемь случаев коронавируса.
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В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
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Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
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Общество

Генпрокуратуру укрепляют следствием

В среду Совет федерации освободил от должностей заместителей генпрокурора Леонида Коржинека, надзиравшего за ФСБ и прокурорами, работающими в судах, а также Юрия Гулягина, курировавшего Уральский федеральный округ (УрФО).
Коммерсантъ вчера в 18:10
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Дэн Фоглер раскрыл сюжет третьей части «Фантастических тварей»

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