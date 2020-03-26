Отрицательные цены образовались на удалённых хранилищах, которые нужно освободить, чтобы не останавливать добычу. Как отметили в РБК, во время нефтяных кризисов 2014–2016 годов нефть из штата Северная Дакота также отдавали покупателям с доплатой $0,5 за баррель.

Отрицательные цены на нефть возникли в США

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Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Общество Германской экономике отвели два месяца в условиях карантина Президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп высказал свое мнение о возможных экономических последствиях для Германии от мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом.

Общество Компания OneWeb подала заявление о банкротстве Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.

Транспорт В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.