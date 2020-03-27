Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах. Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA). Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать её потребителям 19 центов за каждый баррель, — сообщает РБК.

Отрицательные цены на нефть возникли в США

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Путешествия Россиян призвали отложить путешествия по стране Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Политика Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова.