Энергетика
News.ruОтрицательные цены на нефть возникли в США
Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах. Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA). Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать её потребителям 19 центов за каждый баррель, — сообщает РБК.
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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
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Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
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О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
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«Победа» приостанавливает все полеты до начала лета
Лоукостер «Победа» принял решение о приостановке всех полетов с 1 апреля. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба компании.
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Сетьен о карантине: «Не хочу продолжать смотреть „Игру Престолов“, иначе меня затянет»
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