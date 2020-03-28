с чего всё началось

Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ. Так, например, компания Wyoming Asphalt Sour первой поставила отрицательную цену на нефть.

На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть

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