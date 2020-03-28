Коронавирус
РИА НовостиНа рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ. Так, например, компания Wyoming Asphalt Sour первой поставила отрицательную цену на нефть.
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с чего всё началось
На американском нефтяном рынке возникли отрицательные цены - отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, передает агентство Bloomberg.Ruposters.ru28 марта в 04:37
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