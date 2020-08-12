Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19
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Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.В источнике
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