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Известия
Известия

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.В источнике
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Российская газета

Выявлена связь между резус-фактором и риском заболеть COVID-19

Российская газета02:40
Московский Комсомолец

Установлена связь между заражением коронавирусом и резус-фактором

Московский Комсомолец02:19
Аргументы и Факты

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19 — Известия

Аргументы и Факты20:43
Lenta.ru

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Lenta.ru01:47
РЕН ТВ

Ученые связали риск заражения COVID-19 с резус-фактором

РЕН ТВ17:37
Online47.ru

Ученые выяснили, что отрицательный резус повышает риск заражения COVID-19

Online47.ru17:27
Известия

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Известия17:15

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газетавчера в 15:03

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
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