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Известия

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.В источнике
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РЕН ТВ

Ученые связали риск заражения COVID-19 с резус-фактором

РЕН ТВ17:37
Planet Today

Риск заражения коронавирусом связали с резус-фактором

Planet Today02:48
Московский Комсомолец

Установлена связь заражения COVID-19 с резус-фактором

Московский Комсомолец02:48
Lenta.ru

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Lenta.ru01:47
РБК

Ученые связали резус-фактор и группу крови с риском заражения COVID-19

РБК03:16
Online47.ru

Ученые выяснили, что отрицательный резус повышает риск заражения COVID-19

Online47.ru17:27
Известия

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Известия17:15

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
РИА Новости02:57
26

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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В Белоруссии проходят акции солидарности с задержанными

Четвертая ночь демонстраций продемонстрировала снижение уровня насилия в отношении протестующих, отказ ряда силовиков от службы, а также появление "живых цепей" в знак солидарности с задержанными и пострадавшими по всей стране.
Газета.Ru02:50