Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
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Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
Ученые из Бразилии и Испании выяснили, что отрицательный резус-фактор (Rh-) может повышать риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщают "Известия". Они изучили показатели распространения COVID-19 в 127 странах.В источнике
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