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Газета.Ru
Газета.Ru

Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19

Ученые из Бразилии и Испании выяснили, что отрицательный резус-фактор (Rh-) может повышать риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщают "Известия". Они изучили показатели распространения COVID-19 в 127 странах.В источнике
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Обнаружено влияние резус-фактора на коронавирус

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Аргументы и Факты

Что за связь между резус-фактором и коронавирусом нашли ученые?

Аргументы и Факты07:26
Известия

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Известия17:15
РИА Новости

Ученые связали риск заразиться коронавирусом с резус-фактором

РИА Новости03:04
Lenta.ru

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Lenta.ru01:47
РЕН ТВ

Ученые связали риск заражения COVID-19 с резус-фактором

РЕН ТВ17:37
РБК

Ученые связали резус-фактор и группу крови с риском заражения COVID-19

РБК03:16

Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Пилотную серию мистического сериала снимают в Карелии

Фильм создается в рамках проекта развития локального кино LOKKI Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», грант на реализацию которого выиграл Союза кинематографистов Карелии в 2018 году.
ИА Республика04:09

В СК Белоруссии сообщили, что беспорядки в стране были скоординированы

Сотрудники СК отмечают, что они изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего сделали вывод, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».
Evo-rus.com07:14
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В Fall Guys появится скин разведчика из Team Fortress 2

Better start getting in the dubs so you can save up enough Thanks @ valvesoftware @ TeamFortress https: / / t.co / tzLe6zEg5O pic.twitter.com / Beq5aro4Be — Fall Guys (@ FallGuysGame) August 13, 2020 Твит с анонсом нового скина для Fall Guys За предзаказ игры в Steam игроки получали скин Гордона Фримена из серии Half-Life.
CyberSport.ru07:21

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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ВС США: Иранские военные задержали судно в международных водах

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, сегодня, 13 августа, в международных водах иранские вооруженные силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila.
RuNews24.ru00:56
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