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Газета.Ru
Газета.Ru

Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19

Ученые из Бразилии и Испании выяснили, что отрицательный резус-фактор (Rh-) может повышать риск заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщают "Известия". Они изучили показатели распространения COVID-19 в 127 странах.В источнике
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РБК

Ученые связали резус-фактор и группу крови с риском заражения COVID-19

РБК03:16
Известия

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Известия17:15
Московский Комсомолец

Установлена связь заражения COVID-19 с резус-фактором

Московский Комсомолец02:48
Lenta.ru

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Lenta.ru01:47
РЕН ТВ

Ученые связали риск заражения COVID-19 с резус-фактором

РЕН ТВ17:37
Online47.ru

Ученые выяснили, что отрицательный резус повышает риск заражения COVID-19

Online47.ru17:27
РИА Новости

Ученые связали риск заразиться коронавирусом с резус-фактором

РИА Новости03:04

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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