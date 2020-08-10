Отряды военных высадились в центре Минска
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По данным «Sputnik Беларусь», военнослужащие прибыли на 20 грузовиках и высадились на на Сторожковой улице в Минске. Издание отмечает, что силовики направились в сторону протестующих. Однако участники митинга пытались избежать задержаний и разбегались по ближайшим паркам.В источнике
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