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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Отряды военных высадились в центре Минска

По данным «Sputnik Беларусь», военнослужащие прибыли на 20 грузовиках и высадились на на Сторожковой улице в Минске. Издание отмечает, что силовики направились в сторону протестующих. Однако участники митинга пытались избежать задержаний и разбегались по ближайшим паркам.В источнике
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REGNUM

В центр Минска прибыло большое количество военных

REGNUM20:09
Московский Комсомолец

В Минске протестующих вытеснили с проспекта Машерова

Московский Комсомолец19:51
РИА Новости

В центре Минска высадили военных

РИА Новости19:33
Комсомольская правда

Военные вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске

Комсомольская правда19:39
Известия

В центр Минска прибыли 20 грузовиков военнослужащих внутренних войск

Известия19:27
Газета.Ru

В центре Минска высадили около 20 грузовиков силовиков

Газета.Ru19:12
Lenta.ru

В центр Минска направили вертолеты

Lenta.ru19:20

Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии
Интерфакс03:05
7

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
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США могут ввести импортные пошлины на российские удобрения

Комиссия, ведущая расследование по заявлению компании Mosaic, объявила, что в ее руках есть «весомые свидетельства того, что экономике Соединенных Штатов нанесен материальный урон» поставками фосфорных удобрений из России.
Национальное Аграрное Агентство02:38
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Месси установил очередной рекорд Лиги чемпионов в матче с «Наполи»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал автором одного из забитых мячей в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1). Этот гол позволил 33-летнему аргентинцу установить новый рекорд Лиги чемпионов.
BetOnвчера в 17:30

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил официальный представитель ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости04:03

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
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Рекордное число американцев отказалось от гражданства США

Представители компании основывают свою статистику на данных, публикуемых федеральным правительством в Вашингтоне каждые три месяца; в числе прочего оно объявляет имена американцев, отказавшихся от гражданства.
Ридус03:05
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