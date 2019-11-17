Футболист «Ростова» Павел Мамаев попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Краснодара», сообщает пресс-служба клуба. Эта игра станет для полузащитника дебютной за ростовскую команду и первой после выхода на свободу из колонии. В сентябре Мамаева освободили по УДО.

Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы

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