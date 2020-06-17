Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruОтсидевший срок в США российский программист Лисов вылетел в Москву

Вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву вылетел в назначенное время. По словам пресс-секретаря российского консульства в Нью-Йорке Алексея Топольского, силовики привезли Лисова в аэропорт JFK, где он зарегистрировался на рейс и прошел в зону посадки.
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Программист Лисов, отсидевший в американской тюрьме, вылетел в Москву

Вести.Ru00:33

Осужденный в США россиянин Лисов вылетел из Нью-Йорка в Москву

РЕН ТВвчера в 23:52

Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву

РИА Новостивчера в 20:40

Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву

RT на русскомвчера в 21:19

Вывозной рейс с россиянином Лисовым на борту вылетел из Нью-Йорка

ТАССвчера в 20:55

Осужденный в США россиянин Лисов вылетел из Нью-Йорка в Москву

Известиявчера в 22:19

Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию

РБКвчера в 18:59
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Происшествия

В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев

В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
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Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
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В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак

«Умный дом» — единая система устройств, которая может общаться через интернет с владельцем и поддерживать связь между собой.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Наталия Орейро подала запрос на гражданство РФ

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Происшествия

В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии

РБК вчера в 15:18
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Экономика

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

Названа стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара

Стоимость ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара составляет 251,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
Взгляд.ру вчера в 21:21
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Армия и оружие

Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии

Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс замечен с моделью

Меган Фокс и Брайан Остин Грин В Сети появились фотографии, на которых актёр Брайан Остин Грин (46) прогуливается с американской моделью Кортни Стодден (25).
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Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено

Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
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Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана

Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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В Башкирии пропала группа сплавлявшихся по реке туристов

Группа туристов, состоявшая из четырех человек, отправилась на сплав в Караидельском районе по реке Юрюзань 12 июня.
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Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
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Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

РИА Новости 01:23
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Дьяков: привыкаешь к миллионам, но могу прожить и на 300 тысяч в месяц

Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.
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Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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