Экономика
ИнтерфаксОтсрочка арендной платы для МСП должна сопровождаться компенсациями собственникам - Мишустин
Напомним, что накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с предпринимателями сообил, что правительство рассматривает возможность отсрочки по оплате аренды у коммерческих арендодателей как "предельный" случай.
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Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом
По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Армия и оружие
Военные разворачивают полевые госпитали и берут пробы воздуха
Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Происшествия
В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса
Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
Общество
Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн
Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
Здоровье
Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Общество
Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны
Кремль подтвердил случай коронавируса в администрации президента Попова отметила, что каждый пятый пациент в РФ с новой коронавирусной инфекцией заразился из-зa контакта с другими инфицированными, пишет Вечерняя Москва.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Экономика
ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики
Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.
Игры
Игроки в Valorant из России не получат доступ к голосовому чату
Разработчики многопользовательского шутера Valorant заявили о невозможности обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о том, что сезон-2019/20 доигран не будет.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Общество
«Почта России» закроет свои отделения на три дня
Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
Общество
За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей
За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Футбол
Бывший футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Футболист пробыл в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Футбол
Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона
Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Здоровье
В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом
В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.