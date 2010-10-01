Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОтсрочка арендной платы для МСП должна сопровождаться компенсациями собственникам - Мишустин

Напомним, что накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с предпринимателями сообил, что правительство рассматривает возможность отсрочки по оплате аренды у коммерческих арендодателей как "предельный" случай.
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Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
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Суд отменил досрочное освобождение экс-главы ФСИН Реймера из колонии

РИА Новости 07:42
Общество

Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились более 11 тыс. человек, более 500 умерли.
Коммерсантъ 09:33
Армия и оружие

Военные разворачивают полевые госпитали и берут пробы воздуха

Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.
Российская газета вчера в 05:49
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Происшествия

В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса

Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
REGNUM 04:17
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Игры

Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн

Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
News.ru 05:35
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Общество

Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны

Кремль подтвердил случай коронавируса в администрации президента Попова отметила, что каждый пятый пациент в РФ с новой коронавирусной инфекцией заразился из-зa контакта с другими инфицированными, пишет Вечерняя Москва.
Национальная служба новостей 06:44
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит 08:09
Экономика

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики

Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.
Москва 24 09:01
Игры

Игроки в Valorant из России не получат доступ к голосовому чату

Разработчики многопользовательского шутера Valorant заявили о невозможности обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Sport24.ru вчера в 23:45
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о том, что сезон-2019/20 доигран не будет.
Интерфакс-Спорт 25 марта в 05:25
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Политика

Путин поздравил с профессиональным праздником бойцов Росгвардии

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Общество

«Почта России» закроет свои отделения на три дня

Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
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За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
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Бывший футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Футболист пробыл в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.
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Большой театр покажет спектакли онлайн

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Несколько клубов АПЛ выступают за полную переигровку сезона

Часть клубов АПЛ выступает за досрочное завершение сезона и его переигровку в будущем.
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Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
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В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом

В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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