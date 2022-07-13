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Отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд

Отсрочка запуска российского газопровода «Северный поток — 1» после планового ремонта может обойтись Европе в 1,5 миллиарда евро в неделю.
URA.Ru
Сообщается, что расчеты основаны на том, что странам ЕС возможно придется покупать газ на бирже, восполняя недостающие объемы при нулевой прокачке по "Северному потоку".
Газета.Ru
Газопровод работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.
Известия
Стоимость голубого топлива по долгосрочным контрактам для различных европейских стран составляет около €250–300 за тысячу кубометров, сказал «Известиям» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев.
Известия

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Отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
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Отсрочка запуска СП-1 на неделю обойдется ЕС в €1,5 млрд
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