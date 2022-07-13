Стоимость голубого топлива по долгосрочным контрактам для различных европейских стран составляет около €250–300 за тысячу кубометров, сказал «Известиям» член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Рустам Танкаев.
Член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр выразил опасение, что использование американскими военными соцсети TikTok может представлять угрозу для национальной безопасности США, сообщает Bloomberg.
Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, пишет газета Financial Times.