Коронавирус

RT на русскомRT на русскомОтсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

В своём обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.
RT на русскомвчера в 23:02

Подробнее о событии

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Российская газета03:19

Застрявшим за границей россиянам могут дать отсрочку по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Lenta.ru02:03

В Госдуме предложили устроить «кредитные каникулы» застрявшим за границей россиянам

Комсомольская правда01:54

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Телеканал 360°02:07

Депутат предложил дать отсрочку по кредиту одной категории россиян

РИА Новостивчера в 23:49

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

RT на русскомвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Космос

С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео

Радио Sputnik 18 марта в 09:17
Здоровье

Жители Украины начали заражать коронавирусом друг друга — Ляшко

На Украине зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Евразия Daily 02:02
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Общество

Предприятия Дерипаски построят инфекционные блоки в городах присутствия

Компания Олега Дерипаски Базовый элемент приступила к созданию инфекционных блоков в городах присутствия.
Znak.com 03:26
Общество

Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 02:46
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Интерфакс 03:22
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Футбол

Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Sport24.ru вчера в 08:56
Музыка

Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

В Госдуме призвали ограничить рост цен на раскупаемые товары

В обращении, которое цитирует РИА Новости, он сообщил, что стоимость продуктов "кризисной корзины" - гречки, макарон, сахара и прочего - резко возросла на фоне пандемии коронавируса, на что и жалуются граждане в обращениях.
Российская газета 03:38
Общество

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Lenta.ru 03:37
Общество

Газета «Ведомости» временно сменила название из-за коронавируса

Свежий номер газеты «Ведомости» 20 марта вышел с новым логотипом — «Вседомой».
Городовой 02:47
Общество

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом.
РБК 02:37
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Транспорт

На российских дорогах появится новый знак

Новый дорожный знак планируется устанавливать вне населённого пункта за 150 – 300 метров до зоны видеофиксации, а в населённом пункте – на въезде в него.
Мир новостей 01:44
Политика

Власти Киева могут ввести режим чрезвычайной ситуации

Киев, 20 марта 2020, 10:18 — REGNUM Власти Киева планируют ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, заявил заместитель главы киевской администрации Николай Поворозник, сообщает «РБК—Украина».
REGNUM 03:18
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Футбол

«Милан» планирует приобрести Фекира

«Милан» в поисках усиления средней линии вернулся к кандидатуре полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.
Матч ТВ 03:12
Энергетика

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
РБК 18 марта в 14:19
Общество

МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере

Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Газета.Ru 03:08
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Здоровье

Европейский вирусолог прогнозирует продолжительность пандемии

В настоящее время в городе, ставшим эпицентром эпидемии в КНР, новых случаев инфицирования не зафиксировано, пишет "Интерфакс".
ГЛАС.RU 03:46
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс вчера в 14:37
Политика

Челябинский губернатор определился с новым омбудсменом

REGNUM 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное