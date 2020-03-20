Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗастрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Как подчеркнул Федоров, несправедливо налагать на людей штрафные санкции. Для решения этой проблемы парламентарий предложил ЦБ совместно с банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы.
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с чего всё началось

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.
RT на русскомвчера в 23:02

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В Госдуме прокомментировали инициативу «кредитных каникул»

Комсомольская правда07:33

Депутат предложил дать отсрочку по кредиту одной категории россиян

РИА Новостивчера в 23:49

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Телеканал 360°02:07

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Lenta.ru02:03

Застрявшим за границей россиянам могут дать отсрочку по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 23:59

Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам

Российская газета03:19

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

RT на русскомвчера в 23:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта

18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
ТагилСити.ру 04:09
Энергетика

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
РИА Новости 06:24
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:49
Общество

В ВОЗ сообщили о случаях выявления COVID-19 у вылечившихся пациентов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью РИА Новости о том, что у некоторых пациентов, вылечившихся от COVID-19, снова обнаруживают коронавирус.
РИА Новости 07:03
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Политика

Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Общество

В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек

В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Известия 08:17
Армия и оружие

Казанский авиазавод поднял в воздух второй Ту-22М3М

Первый полет самолета прошел успешно. Разработчики подняли в воздух над Казанском авиазаводе поднял второй Ту-22М3М.
Piter.tv 08:14
Происшествия

Помощник прокурора на Porsche подрезал в Ростове кортеж губернатора

Ugpressa.ru 04:48
Футбол

«Реал» не собирается увольнять Зидана

Зинедин Зидан останется на посту главного тренера мадридского "Реала" вне зависимости от результатов команды в нынешнем футбольном сезоне, сообщает As.
РИА Новости 06:45
Политика

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Вести.Ru 05:19
Общество

ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Агентство ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Путину». Об этом сегодня, 20 марта, сообщает «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga 03:57
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС вчера в 05:52
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Экономика

Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal

«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания.
РБК 08:22
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты

В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.
РБК 07:45
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Общество

В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги.
RT на русском 08:16
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 18 марта в 12:56
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»

Скандальная телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором призналась в любви своему супругу, режиссеру Константину Богомолову.
Вечерняя Москва 07:30
Общество

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия вчера в 14:00
Армия и оружие

Ад у базы США в Сирии: коронавирус проник в американские концлагеря

Стоит отметить, что еще в начале марта появились сообщения о распространении инфекции среди боевиков группировки «Магавир Ас-Саура», тренируемых западными специалистами в подконтрольной США 55-километровой зоне Эт-Танф на юго-востоке Сирии вблизи лагеря беженцев Рукбан.
Rusvesna.su вчера в 23:01
Происшествия

Пассажиры летевшего в Читу самолета усмирили дебошира

Пассажиры самолета рейса Камрань - Чита самостоятельно усмирили пьяного неадекватного мужчину, из-за которого командир воздушного суда хотел совершить экстренную посадку.
ТАСС 05:43
Происшествия

В Краснодарском крае выявили ещё двух заражённых коронавирусом

Краснодар, 19 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Краснодарском крае 19 марта было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом.
REGNUM вчера в 09:18
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