Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
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«Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял отставку министра Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу», — написал в своем сообщении Дворчик. Также он сообщил, что новый глава МИД Польши будет в скором времени представлен вместе с новым министром здравоохранения.В источнике
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