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REGNUM
REGNUM

Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял отставку министра Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу», — написал в своем сообщении Дворчик. Также он сообщил, что новый глава МИД Польши будет в скором времени представлен вместе с новым министром здравоохранения.В источнике
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Коммерсантъ

Глава МИД Польши подал в отставку

Коммерсантъ07:07
РБК

Глава МИД Польши подал в отставку

РБК06:26
РИА Новости

Премьер Польши принял отставку главы МИД

РИА Новости06:05
ТАСС

Глава МИД Польши подал в отставку

ТАСС05:27
Газета.Ru

Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Газета.Ru05:32
Известия

Глава МИД Польши подал в отставку

Известия05:00
RT на русском

Глава МИД Польши подал в отставку

RT на русском04:58

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
РИА Новости04:44

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Минкомсвязь деактивировала портал для выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru06:57

В Суземском районе строятся храмы

В программе «Православная Брянщина», выходящей на канале «Брянская губерния», зрители смогли увидеть выпуск, посвященный строительству новых православных храмов в Суземском районе.
Рассвет 32вчера в 06:21
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Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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