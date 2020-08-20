Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял отставку министра Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу», — написал в своем сообщении Дворчик. Также он сообщил, что новый глава МИД Польши будет в скором времени представлен вместе с новым министром здравоохранения.