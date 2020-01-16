Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйОтставка правительства ослабила рубль

По состоянию на 16:30 15.01.2020 года, курс доллара США достиг 61,725 рублей. Эта величина оказалась сразу на 30 копеек ниже, нежели курс американской валюты до объявления об отставке российского правительства. Примечательно, что евро потерял 32,5 копейки.
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Рубль «коротко вздрогнул»

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Текст итогового документа по Ливии согласован всеми участниками международной конференции в столице Германии.
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Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
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Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
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Селихов рассказал о восстановлении после операции

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Эрдоган призвал положить конец «агрессивному поведению Хафтара»

Маршал Хафтар не заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Ливии, 19 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, передает ТАСС.
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Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
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«Лестер» проиграл «Бернли» и потерпел второе поражение подряд

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Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
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