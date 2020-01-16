Экономика
Южный ФедеральныйОтставка правительства ослабила рубль
По состоянию на 16:30 15.01.2020 года, курс доллара США достиг 61,725 рублей. Эта величина оказалась сразу на 30 копеек ниже, нежели курс американской валюты до объявления об отставке российского правительства. Примечательно, что евро потерял 32,5 копейки.
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Общество
В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России
Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Спорт
Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
Политика
Окончательный текст итогового документа по Ливии согласовали в Берлине
Текст итогового документа по Ливии согласован всеми участниками международной конференции в столице Германии.
Происшествия
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Гаджеты
Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Политика
Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу
Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье, сообщила государственная погранслужба Украины.
Футбол
Селихов рассказал о восстановлении после операции
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Политика
Эрдоган призвал положить конец «агрессивному поведению Хафтара»
Маршал Хафтар не заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Ливии, 19 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, передает ТАСС.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Футбол
«Лестер» проиграл «Бернли» и потерпел второе поражение подряд
«Бернли» дома одержал победу над «Лестером» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Политика
В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании
Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесен на сентябрь 2020 года
Релиз игры Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED перенесен 17 сентября 2020 года.
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Общество