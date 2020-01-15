Экономика

REGNUMREGNUMОтставка правительства ослабила рубль

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

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Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС09:06

Рынок и рубль отреагировали слишком спокойно на отставку правительства

Finam.Ru09:10

Рубль обвалился на фоне отставки Медведева и правительства

Национальная служба новостей08:55

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс09:23

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Инвесторы не спешат пересматривать портфели после отставки правительства

РБК10:02
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
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Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
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Мацей Вилюш покинул ФК «Ростов»

Польский защитник Мацей Вилюш покидает футбольный клуб «Ростов». Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.
ФК Ростов 09:34
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Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Футбол

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Soccer.ru 09:20
Общество

Путин поручил увеличить доплаты учителям

Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Lenta.ru 04:33
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Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 05:11
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
РБК 11:07
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Политика

«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
РБК 09:49
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru вчера в 08:22
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Армия и оружие

Глава Минобороны ФРГ прибыла в Ирак с необъявленным визитом

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прибыла в Ирак для встречи с немецкими военнослужащими и представителями иракских вооруженных сил.
Известия 10:12
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Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
ToDay News Ufa вчера в 19:51
Авто

В Сети появились изображения универсала Kia Optima

В Россию KIA Optima нового поколения приедет во второй половине 2020 года.
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Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
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Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
РИА Новости 10:50
Авто

Представлен серийный кроссовер Genesis GV80

Genesis GV80 стал первой серийной моделью с центральной подушкой безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.
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Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
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Политика

Министр спорта Колобков ушел в отставку

Сегодня после обращения В.В. Путина к федеральному собранию, кабинет министров во главе с Д.А. Медведевым подали в отставку.
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Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
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Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
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Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
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Политолог Джаралла назвал крушение самолета в Иране результатом политических игр США

Провокации США стали главной причиной крушения украинского самолета «Боинг-737», который разбился недалеко от аэропорта Тегерана.
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В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка

В столице Урала закончена внеплановая проверка по обращению врачей Областной детской клинической больницы.
Вечерние Ведомости 02:49
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Треть россиян устала от новогодних каникул

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
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