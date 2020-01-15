Экономика
REGNUMОтставка правительства ослабила рубль
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
Читать в источнике
Оценить331
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Путин выбрал нового премьер-министра
Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которое состоится 16 января.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьера
В ходе встречи с депутатами "Единой России" кандидат на пост премьера Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях работы будущего правительства.
Общество
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»
Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
Политика
Ветеран-разведчик назвал подлостью попытки Польши переписать историю
Безумием и подлостью назвал политику польского руководства, объявившего СССР наравне с гитлеровской Германией виновным в развязывании Второй Мировой войны, герой России, ветеран Алексей Ботян 16 января в интервью РИА Новости.
Музыка
Весь мир отмечает день «The Beatles»
С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек
В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Авто
Автомобили с пробегом подорожали в России
Сильнее всего автомобили с пробегом подорожали в Башкирии (+15,1%), Пермском крае (+15,5%) и Татарстане (+9,7%).
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
США и Китай заключили торговую сделку
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Политика
Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи
Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Спорт
Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы
Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.
Происшествия
В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
Следователи проверят деятельность компании, занимающейся суррогатным материнством, после смерти младенца в квартире в одном из подмосковных поселков, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия
В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Космос
Роскосмос разработал методику борьбы со спутниками-шпионами
Способ защиты РФ от наблюдения иностранных спутников-шпионов, который состоит в подавлении сигналов с помощью наземных радиостанций, разработали специалисты компании «Российские космические системы», сообщается на сайте Роскосмоса.