Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.

Политика Путин выбрал нового премьер-министра Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которое состоится 16 января.

Политика Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьера В ходе встречи с депутатами "Единой России" кандидат на пост премьера Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях работы будущего правительства.

Общество Учителям повысят доплаты за классное руководство Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.

Политика Путин предложил изменить Конституцию Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.

Политика Мишустин попал в базу «Миротворца» Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

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Политика Ветеран-разведчик назвал подлостью попытки Польши переписать историю Безумием и подлостью назвал политику польского руководства, объявившего СССР наравне с гитлеровской Германией виновным в развязывании Второй Мировой войны, герой России, ветеран Алексей Ботян 16 января в интервью РИА Новости.

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