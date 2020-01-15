Экономика

REGNUMREGNUMОтставка правительства ослабила рубль

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАССвчера в 13:25

Рубль упал

Lenta.ruвчера в 09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известиявчера в 09:07

Рубль падал на новостях об отставке правительства

Коммерсантъвчера в 09:04

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркетвчера в 11:35

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфаксвчера в 09:23

Инвесторы не спешат пересматривать портфели после отставки правительства

РБКвчера в 10:02
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Путин выбрал нового премьер-министра

Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которое состоится 16 января.
Байкал24 вчера в 11:46
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьера

В ходе встречи с депутатами "Единой России" кандидат на пост премьера Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях работы будущего правительства.
Вести.Ru 03:08
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Общество

Учителям повысят доплаты за классное руководство

Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Гарант вчера в 05:50
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Коммерсантъ вчера в 05:01
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Московский Комсомолец 03:16
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
ГЛАС.RU вчера в 19:52
Политика

Ветеран-разведчик назвал подлостью попытки Польши переписать историю

Безумием и подлостью назвал политику польского руководства, объявившего СССР наравне с гитлеровской Германией виновным в развязывании Второй Мировой войны, герой России, ветеран Алексей Ботян 16 января в интервью РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:13
Музыка

Весь мир отмечает день «The Beatles»

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Парламентская газета вчера в 17:17
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera вчера в 05:18
Происшествия

В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек

В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
RT на русском 01:04
Политика

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Российская газета вчера в 22:57
Авто

Автомобили с пробегом подорожали в России

Сильнее всего автомобили с пробегом подорожали в Башкирии (+15,1%), Пермском крае (+15,5%) и Татарстане (+9,7%).
Автоновости дня 02:39
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

США и Китай заключили торговую сделку

Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 13 января в 21:32
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Спорт

Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы

Датский гандболист Миккель Хансен стал самым результативным игроком матча.
ГЛАС.RU вчера в 21:59
Происшествия

В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью

Следователи проверят деятельность компании, занимающейся суррогатным материнством, после смерти младенца в квартире в одном из подмосковных поселков, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 14 января в 10:11
Общество

Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия

В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия.
Lenta.ru 03:12
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Взгляд.ру вчера в 04:14
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Космос

Роскосмос разработал методику борьбы со спутниками-шпионами

Способ защиты РФ от наблюдения иностранных спутников-шпионов, который состоит в подавлении сигналов с помощью наземных радиостанций, разработали специалисты компании «Российские космические системы», сообщается на сайте Роскосмоса.
REGNUM вчера в 22:05
Как работают Яндекс.Новости?
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