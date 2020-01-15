Экономика

REGNUMREGNUMОтставка правительства ослабила рубль

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет11:35

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Российские фондовые индексы снизились после отставки правительства

РБК09:02

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Рубль обвалился на фоне отставки Медведева и правительства

Национальная служба новостей08:55

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс09:23

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС09:06
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Политика

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:11
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Коммерсантъ 05:01
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Политика

«Ростелеком» поддержал идею Путина о бесплатном доступе к важным сайтам

Инциативу президента России Владимира Путина по предоставлению бесплатного доступа к социально важным интернет-порталам поддержал крупнейший российский провайдер «Ростелеком», сообщает 15 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Красная весна 06:12
Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Московский Комсомолец 10:20
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Известия 08:19
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Шоу-бизнес

Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина

Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Росбалт вчера в 03:43
Политика

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Новые Известия 12:08
Политика

The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
ИноСМИ 09:28
Общество

Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы

По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Профиль 06:14
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Гаджеты

Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Красная весна 08:35
Наука

Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением

В Европейском журнале профилактической кардиологии размещено исследование о том, что эмоциональное выгорание напрямую зависит от нарушения сердечного ритма пишет med-heal.ru.
Planet Today вчера в 11:23
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Хоккей

Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин станет премьер-министром России

Член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Михаил Мишустин станет новым премьер-министром Российской Федерации, президент Владимир Путин уже внёс кандидатуру Мишустина.
Чемпионат 11:59
Общество

Путин поручил увеличить доплаты учителям

Lenta.ru 04:33
Общество

Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры

Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.
Ведомости 10:28
Общество

«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании

Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
РБК 12:09
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
РИА Новости 11:55
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
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