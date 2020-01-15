Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.

Политика Путин предложил изменить Конституцию Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.

Общество Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.

Политика «Ростелеком» поддержал идею Путина о бесплатном доступе к важным сайтам Инциативу президента России Владимира Путина по предоставлению бесплатного доступа к социально важным интернет-порталам поддержал крупнейший российский провайдер «Ростелеком», сообщает 15 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Политика Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия» "Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Автоспорт Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара» Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».

Наука Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением В Европейском журнале профилактической кардиологии размещено исследование о том, что эмоциональное выгорание напрямую зависит от нарушения сердечного ритма пишет med-heal.ru.

Политика Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

Общество Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.

Общество «Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Политика Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.