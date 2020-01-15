Экономика
REGNUMОтставка правительства ослабила рубль
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Политика
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Политика
«Ростелеком» поддержал идею Путина о бесплатном доступе к важным сайтам
Инциативу президента России Владимира Путина по предоставлению бесплатного доступа к социально важным интернет-порталам поддержал крупнейший российский провайдер «Ростелеком», сообщает 15 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Политика
Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»
Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Шоу-бизнес
Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина
Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Политика
The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
Общество
Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы
По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Автоспорт
Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»
Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
Гаджеты
Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма
Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Наука
Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением
В Европейском журнале профилактической кардиологии размещено исследование о том, что эмоциональное выгорание напрямую зависит от нарушения сердечного ритма пишет med-heal.ru.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Хоккей
Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Мишустин станет премьер-министром России
Член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Михаил Мишустин станет новым премьер-министром Российской Федерации, президент Владимир Путин уже внёс кандидатуру Мишустина.
Общество
Путин поручил увеличить доплаты учителям
Общество
Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры
Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.
Общество
«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании
Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.