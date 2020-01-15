Экономика

REGNUMREGNUMОтставка правительства ослабила рубль

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
Читать в источнике
Комментировать265

Подробнее о событии

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Держится курса

Российская газетавчера в 11:23

Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАСС15 января в 13:25

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет15 января в 11:35

Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве

Телеканал 360°вчера в 15:40

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 08:42

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Эхо Москвы 15 января в 14:56
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РБК вчера в 22:08
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке

Бадаев занимает должность заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства.
REGNUM 00:54
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
РБК вчера в 17:09
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Известия 00:00
Политика

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Ореанда-Новости 15 января в 11:21
Хоккей

Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»

Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
ProstoProSport вчера в 23:42
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат вчера в 13:30
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Российскую модель арестовали в Испании за клевету

В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
BFM.ru 00:35
Хоккей

Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем

Интервью звезды сборной России об МЧМ — Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей.
Спорт-Экспресс 15 января в 13:45
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Комсомольская правда - Кемерово 15 января в 22:45
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Политика

В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым пожертвования от иностранных юридических и физических лиц предлагается сделать основанием для ликвидации политической партии.
РБК вчера в 15:50
Общество

Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ вчера в 10:31
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Общество

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Политика

Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов

Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Ведомости вчера в 09:41
Политика

На Украине снизили возраст призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
Биатлон

Норицын назвал состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге

Sportbox.RU вчера в 10:15
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, чем опасны крещенские купания

REGNUM 00:37
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Армия и оружие

Новый инженерно-саперный полк в Сибири сформируют до конца 2020 года

ТАСС вчера в 23:24
Общество

Второй раунд: Илья Авербух предоставил Яне Рудковской документы

Гламурная блондинка обвинила фигуриста в незаконном использовании хита Димы Билана в ледовом спектакле, который транслировал Первый канал.
StarHit.ru вчера в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное