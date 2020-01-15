Экономика
REGNUMОтставка правительства ослабила рубль
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Финмаркет15 января в 11:35
Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве
Телеканал 360°вчера в 15:40
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Происшествия
Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке
Бадаев занимает должность заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Политика
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Хоккей
Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»
Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Происшествия
Российскую модель арестовали в Испании за клевету
В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
Хоккей
Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
Интервью звезды сборной России об МЧМ — Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым пожертвования от иностранных юридических и физических лиц предлагается сделать основанием для ликвидации политической партии.
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Общество
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Политика
Первым вице-премьером может стать Андрей Белоусов
Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по экономике Андрей Белоусов.
Политика
На Украине снизили возраст призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Биатлон
Норицын назвал состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Армия и оружие
Новый инженерно-саперный полк в Сибири сформируют до конца 2020 года
Общество
Второй раунд: Илья Авербух предоставил Яне Рудковской документы
Гламурная блондинка обвинила фигуриста в незаконном использовании хита Димы Билана в ледовом спектакле, который транслировал Первый канал.