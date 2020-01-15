Экономика
REGNUMОтставка правительства ослабила рубль
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными
На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Здоровье
В КНР описали симптомы вируса нового типа
Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
Политика
Путин предложил ряд поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимости менять действующую Конституцию РФ нет.
Происшествия
На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину
Политика
Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как
Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.
Политика
Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе
Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
В Госдуме назвали возможных преемников Медведева
Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».
Политика
В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства
Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
Общество
В Иркутске люди полтора месяца живут в доме, покрытом толстым льдом
Дом начал напоминать замок Снежной королевы. Часть общежития отрезали от сетей, несмотря на живущих там людей.
Происшествия
Казахстанские СМИ сообщили о задержании губернатора Павлодарской области
Аким (губернатор) Павлодарской области Булат Бакауов был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Авто
Названа стоимость топовой версии кроссовера Kia Seltos
Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации нового кроссовера KIA Seltos.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Авто
Opel расширит в России модельный ряд
Как рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, есть план развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в стране будет значительно дополнена, пишет ТАСС.
Происшествия
В Уфе сняли на видео спасение женщины из-под завалов после взрыва газа
Спасатели сняли на видео, как обнаружили и спасли женщину из-под завалов в доме, где произошел взрыв газа.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Экономика
В правительстве обсуждают новые варианты пенсионных выплат
Появилась информация что сейчас идёт бурное обсуждения нового законопроекта, касающегося пенсионных выплат.