Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.

Политика Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.

Финансы Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.

Политика Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.

Политика В Госдуме назвали возможных преемников Медведева Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».

Политика В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.

Политика Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.