Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.

Политика Политолог прокомментировал отставку правительства России Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.

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Политика В Думе считают, что новый кабмин будет формироваться по действующей схеме Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Общество Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.

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Происшествия СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Происшествия Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.