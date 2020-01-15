Экономика
REGNUMОтставка правительства ослабила рубль
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика
Политолог прокомментировал отставку правительства России
Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Политика
В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства
Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Политика
Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
Политика
В Думе считают, что новый кабмин будет формироваться по действующей схеме
Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
Общество
Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до анонса
Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля, а OnePlus 8 Pro должны анонсировать в мае-июне этого года.
Армия и оружие
Алжирские Су-57 «дадут прикурить» Европе
Издание сообщает, что у французов нет истребителей, сравнимых с Су-57, с которыми могут конкурировать только итальянские F-35.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Политика
Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе
Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Авто
Названа стоимость топовой версии кроссовера Kia Seltos
Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации нового кроссовера KIA Seltos.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры
Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Футбол
Мацей Вилюш покинул ФК «Ростов»
Польский защитник Мацей Вилюш покидает футбольный клуб «Ростов». Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Происшествия
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Происшествия
Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина
Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
Всех поставщиков смартфонов, включая Apple в ЕС хотят заставить перейти на единую форму зарядки.