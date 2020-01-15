Экономика

REGNUMREGNUMОтставка правительства ослабила рубль

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС09:06

Рынок и рубль отреагировали слишком спокойно на отставку правительства

Finam.Ru09:10

Рубль обвалился на фоне отставки Медведева и правительства

Национальная служба новостей08:55

Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства РФ

Интерфакс08:41

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Инвесторы не спешат пересматривать портфели после отставки правительства

РБК10:02
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Политика

Политолог прокомментировал отставку правительства России

Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
RT на русском 09:31
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Политика

Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 08:27
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Политика

В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства

Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
Труд 09:59
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Политика

Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
RT на русском 04:52
Политика

В Думе считают, что новый кабмин будет формироваться по действующей схеме

Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
ТАСС 10:35
Общество

Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
RT на русском 10:05
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 08:48
Биатлон

Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU

Pravda.Ru 09:23
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Армия и оружие

Алжирские Су-57 «дадут прикурить» Европе

Издание сообщает, что у французов нет истребителей, сравнимых с Су-57, с которыми могут конкурировать только итальянские F-35.
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Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе

Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
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Авто

Названа стоимость топовой версии кроссовера Kia Seltos

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В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры

Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.
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Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
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Мацей Вилюш покинул ФК «Ростов»

Польский защитник Мацей Вилюш покидает футбольный клуб «Ростов». Между сторонами достигнута договоренность о расторжении контракта.
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Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
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Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
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СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
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Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

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Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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Треть россиян устала от новогодних каникул

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ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

Всех поставщиков смартфонов, включая Apple в ЕС хотят заставить перейти на единую форму зарядки.
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