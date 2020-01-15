Экономика

REGNUMREGNUMОтставка правительства ослабила рубль

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Что смущает новосибирцев в послании президента

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Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
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