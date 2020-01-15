Экономика
REGNUMОтставка правительства ослабила рубль
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Политика
Мишустин обещает приложить все усилия для борьбы с бедностью в РФ
Предложенный на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с КПРФ пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в РФ, в первую очередь это касается малообеспеченных семей.
Гаджеты
Samsung анонсировала полностью беспроводной телевизор
Как стало известно, южнокорейская компания Samsung очень хотела показать прототип полностью беспроводного телевизора, но не смогла продемонстрировать его в силу различных причин.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Происшествия
Девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре Кургана
Мать девочки с ДЦП, которая погибла после занятия в Курганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, намерена отсудить у департамента здравоохранения региона 1,525 миллиона рублей, сообщает URA.RU.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию
Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России "разделиться на три части", заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Политика
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Здоровье
Что смущает новосибирцев в послании президента
Своё послание Федеральному собранию Владимир Путин начал с демографии, что не удивительно, так как именно эта тема является главной в социальной политике современной России, считает председатель совета информационно-методического центра «Трезвый город» (г. Новосибирск) Сергей Крупенько.
Политика
США и Китай заключили торговую сделку
Политика
Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Транспорт
Строители оценили готовность трассы «Таврида» в Крыму на 85%
Общая готовность трассы "Таврида" в Крыму составляет 85%, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" (генподрядчик строительства) Григорий Назаров.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале
Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
Компания GMC представила новый внедорожник Yukon, который получит сразу три версии.
Шоу-бизнес
Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова
Как оказалось, тогда миловидному молодому парню удалось заключить брак с 65-летней женщиной.
Футбол
«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1
Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин вышел на центральный матч тура в стартовом составе "Монако", но не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 69-й минуте.
Шоу-бизнес
Частично парализованную Заворотнюк перевели в другую клинику
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, у которой обнаружили неоперабельную опухоль мозга, недавно перевели в другую клинику.
Политика
Чеченский депутат рассказал о проблемах со здоровьем Кадырова
Депутат Госдумы от Чечни рассказал о больничном Кадырова из-за проблем со здоровьем.
Общество
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Наука
Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН
Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Общество
В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приёме в медвузы
Ранее президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приёма студентов в медицинские вузы.