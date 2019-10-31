Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъОтставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

На Ставрополье экс-главу Западного УВД подозревают в подготовке убийства невестки

Победа 2615:33

Директор кисловодского санатория заказал убийство родственницы

Аргументы и Факты - Ставрополь12:58

Уволенного Медведевым генерала милиции задержали за подготовку убийства

РБК14:00

Отставной генерал полиции заказал убийство невестки

Lenta.ru13:56

На Ставрополье против экс-начальника УВД возбуждено дело за подготовку убийства

ТАСС13:21

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Коммерсантъ14:39

Экс-генерала милиции задержали по подозрению в подготовке убийства

РЕН ТВ12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Политика

Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку

Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Комсомольская правда 07:55
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Транспорт

Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту

Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
РИА Новости Крым 06:48
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться иностранцами в России

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут перестать считаться легионерами в РФ.
Vprognoze.ru 14:16
Политика

Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Происшествия

Губернатор НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в Нарьян-Маре

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, 1 ноября он вылетит в округ.
Известия 15:12
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия

В Литве задержали разыскиваемого Украиной за ущерб в $60 млн чиновника

В столице Литвы задержан экс-чиновник из Украины, разыскиваемый за нанесение ущерба госпредприятию в размере 60 млн долларов.
РЕН ТВ 15:38
Армия и оружие

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
РИА Новости 15:26
Театры

Объявлены номинанты на театральную премию «Золотая маска»

Союзное Вече 06:35
Здоровье

Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек

Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 14:49
Авто

В России на заводе Haval будут собирать Great Wall Hover H5

Китайский производитель принял решение на своем заводе производить сборку модели автомобиля Haval H5.
В городе R 29 октября в 14:53
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Экономика

Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Политика

Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября

Дипмиссии прекратили работу накануне.
Говорит Москва 14:52
Гаджеты

Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают

Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
iXBT.com вчера в 07:04
Политика

Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском 12:26
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Общество

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия 12:06
Общество

Акционеры совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина миллиард рублей

Daily Storm 29 октября в 08:20
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС 12:27
Шоу-бизнес

Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
МК-Спорт 04:29
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное