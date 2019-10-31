Происшествия
КоммерсантъОтставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
Политика
Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку
Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Транспорт
Появилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
Путь из Москвы в Симферополь займет больше суток.
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться иностранцами в России
Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут перестать считаться легионерами в РФ.
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
Происшествия
Губернатор НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в Нарьян-Маре
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, 1 ноября он вылетит в округ.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Происшествия
В Литве задержали разыскиваемого Украиной за ущерб в $60 млн чиновника
В столице Литвы задержан экс-чиновник из Украины, разыскиваемый за нанесение ущерба госпредприятию в размере 60 млн долларов.
Армия и оружие
Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
Театры
Объявлены номинанты на театральную премию «Золотая маска»
Здоровье
Число жертв вейпинга в США достигло 37 человек
Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 37, число заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Авто
В России на заводе Haval будут собирать Great Wall Hover H5
Китайский производитель принял решение на своем заводе производить сборку модели автомобиля Haval H5.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Политика
Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября
Дипмиссии прекратили работу накануне.
Гаджеты
Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают
Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
Политика
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Общество
Акционеры совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина миллиард рублей
Шоу-бизнес
Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию
Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.