ТАССОтставной генерал-майор СВР Соцков найден мертвым в своей квартире в МосквеГенерал-майор в отставке Службы внешней разведки Лев Соцков покончил с собой на юго-западе Москвы.ТАССПо предварительным данным, речь идет о самоубийстве.РЕН ТВЛев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде.РИА НовостиЛев Филиппович является автором документальных книг и сборников исторических документов.РЕН ТВЧитать далееСвернутьМосква онлайнМосква онлайнРЕН ТВLife.ruФАНКомсомольская правдаЦарьградРамблерREGNUMГлавный региональныйDaily StormИзвестияНациональная служба новостейSnob.ruРосбалтПодробнее о событииУмер генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев СоцковРИА Новости10:16Генерал-майор СВР в отставке найден мертвым в московской квартиреРЕН ТВ06:36Самое цитируемоеСлужба внешней разведки назвала смерть генерал-майора Соцкова трагедиейИзвестия11:05В Службе внешней разведки подтвердили гибель генерала СоцковаМосковский Комсомолец10:46В СВР подтвердили информацию о смерти генерала-майора СоцковаРЕН ТВ10:31Отставной генерал-майор СВР Соцков найден мертвым в своей квартире в МосквеТАСС07:28РЕН ТВ: супруга нашла мертвым 90-летнего генерала СВР Соцкова в их московской квартиреLenta.ru07:05Труп отставного генерал-майора СВР Льва Соцкова нашли в квартире многоэтажки на НоваторовФАН06:42Показать ещёОценить1,3KПоделиться