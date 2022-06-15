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Отставной генерал-майор СВР Соцков найден мертвым в своей квартире в Москве

Генерал-майор в отставке Службы внешней разведки Лев Соцков покончил с собой на юго-западе Москвы.
ТАСС
По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.
РЕН ТВ
Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде.
РИА Новости
Лев Филиппович является автором документальных книг и сборников исторических документов.
РЕН ТВ

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Умер генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков
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Генерал-майор СВР в отставке найден мертвым в московской квартире
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