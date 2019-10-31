с чего всё началось

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Происшествия В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

Космос Virgin Galactic разместил акции на Нью-Йоркской бирже Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.

Происшествия Пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО потушен В Японии потушен пожар в замке Сюри, который входит в список наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.

Армия и оружие ИГ подтвердило гибель аль-Багдади Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России) подтвердила гибель ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство AMAQ.

Политика Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.

Киберспорт Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.

Политика Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.

Происшествия Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.

Политика Трамп сменил место жительства в связи с налоговыми вопросами Президент США Дональд Трамп уведомил суд о смене постоянное место жительства.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Общество Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.

Авто Назвали дату премьеры нового электрического кроссовера Fisker Новый электрический кроссовер может составить конкуренцию Tesla Model Y, а его название и другая более детальная информация будет раскрыта в следующем месяце.

Хоккей «Калгари» в гостях обыграл «Нэшвилл» «Нэшвилл Предэйторз» на своем льду принимал «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Культура Игорь Крутой признался, что не знает, сколько песен он написал Иван Ургант поинтересовался, сколько за это время композитор написал песен. Однако, Игорь Крутой признался, что понятия не имеет.

Экономика ЦБ РФ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом.