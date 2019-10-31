Происшествия

BFM.ruBFM.ruОтставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
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с чего всё началось
"В момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан сотрудниками ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края", - сообщила
 пресс-служба СКР России.
Российская газета16:18

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В Ставропольском крае задержан генерал-майор МВД в отставке Александр Туривненко

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Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

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На Ставрополье против экс-начальника УВД возбуждено дело за подготовку убийства

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Lenta.ru13:56

Экс-начальник Западного УВД на транспорте задержан за организацию убийства

REGNUM13:29

Уволенного Медведевым генерала милиции задержали за подготовку убийства

РБК14:00

Экс-генерала милиции задержали по подозрению в подготовке убийства

РЕН ТВ12:45
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Ведомости 21:46
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Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки

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Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

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Телеканал Санкт-Петербург 15:52
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Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
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Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма 29 октября в 16:06
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
REGNUM 29 октября в 03:57
Политика

Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Здоровье

Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут

В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
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Происшествия

СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка

РБК 13:02
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Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

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Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

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Гормональные нарушения в организме может вызвать подсолнечное масло

Для приготовления пищи специалисты советуют использовать кокосовое, пальмовое, сливочное масла или сало Российские ученые-химики высказались о способности веществ из состава подсолнечного масла провоцировать воспаление, гормональные нарушения, ухудшение в состоянии кожи.
Курьер. Среда. Бердск 29 октября в 00:01
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.
РИА Новости 18:41
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
РИА Новости 17:15
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
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36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.
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Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
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Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
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Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru вчера в 13:25
Политика

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Коммерсантъ 22:09
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Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

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