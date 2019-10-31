с чего всё началось

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Общество В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства В России зафиксировано снижение рынка интернет-пиратства впервые за пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Политика Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Происшествия В Приамурье задержаны подозреваемые в убийстве главы поселения Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Авто Renault выпустит новый бюджетный седан длиной менее 4 метров Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

Общество Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Армия и оружие Эксперт рассказал, когда американские военные уйдут из Сирии Американские военные не намерены покидать Сирию — главной целью Вашингтона в арабской республике является пополнение собственных нефтегазовых запасов, сказал Nation News глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Происшествия В Приморье продолжается поиск пропавших в море рыбаков Четвёртые сутки продолжается поиск катера с рыбаками, который в субботу, 26 октября, вышел в море из залива Владимир на вечерний клёв и по настоящее время не вернулся.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Шоу-бизнес Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.

Общество Профессор ВШЭ назвал русский язык «клоачным» В своем посте Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".