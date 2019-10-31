Происшествия

BFM.ruBFM.ruОтставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
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с чего всё началось
"В момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан сотрудниками ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края", - сообщила
 пресс-служба СКР России.
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