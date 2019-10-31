Происшествия
BFM.ruОтставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
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с чего всё началось
"В момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан сотрудниками ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края", - сообщила пресс-служба СКР России.Российская газета16:18
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Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Общество
В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства
В России зафиксировано снижение рынка интернет-пиратства впервые за пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
Происшествия
В Приамурье задержаны подозреваемые в убийстве главы поселения
Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Авто
Renault выпустит новый бюджетный седан длиной менее 4 метров
Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Футбол
Александер-Арнольд мечтает стать капитаном «Ливерпуля»
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Общество
Формула-1 показала, как болиды 2021 года будут выглядеть на трассе
Официальный сайт Формулы-1 опубликовал несколько компьютерных рендеров автомобиля, созданного на основе технического регламента 2021 года.
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Армия и оружие
Эксперт рассказал, когда американские военные уйдут из Сирии
Американские военные не намерены покидать Сирию — главной целью Вашингтона в арабской республике является пополнение собственных нефтегазовых запасов, сказал Nation News глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Космос
Японский «грузовик» «Белый аист 8» сегодня будет отстыкован От МКС
В общей сложности в составе МКС японский грузовой корабль провел пять недель.
Происшествия
В Приморье продолжается поиск пропавших в море рыбаков
Четвёртые сутки продолжается поиск катера с рыбаками, который в субботу, 26 октября, вышел в море из залива Владимир на вечерний клёв и по настоящее время не вернулся.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид» в чемпионате Испании
В поединке 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид».
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Шоу-бизнес
Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык «клоачным»
В своем посте Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Наука
Науку Урала встраивают в экономику инноваций
Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
Армия и оружие
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
Анкара и Москва ведут переговоры по вопросу передачи России 18 задержанных военнослужащих сирийской армии.