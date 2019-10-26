Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой. Ранее по ходу сезона футболист пропустил одну игру чемпионата Нидерландов из-за конфликта со Слуцким в тренажерном зале.

Политика Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.

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