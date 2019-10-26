Футбол
РБКОтстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой. Ранее по ходу сезона футболист пропустил одну игру чемпионата Нидерландов из-за конфликта со Слуцким в тренажерном зале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Кино
В сети появился финал нового эпизода «Звездных войн»
Наша версия вчера в 08:39
Политика
Поспорившие с Зеленским националисты находятся в Донбассе незаконно
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.
ФАН 26 октября в 14:52
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели 09:44
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
News.ru 03:12
Экономика
РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
ТАСС вчера в 22:20
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 08:43
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Lenta.ru вчера в 03:32
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Политика
Путин создал Федеральную пробирную палату
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Росбалт 09:06
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Футбол
На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
РБК 25 октября в 10:52
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Российская газета 07:18
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
ТАСС 09:34
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Газета.Ru 07:34
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Культуромания 03:18
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета 08:07
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 00:48
Общество
Хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента Грузии
В результате атаки хакеров на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилась фотография бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со словами I'll be back ("Я вернусь").
VSE42.RU 07:51