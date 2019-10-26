Футбол

РБКРБКОтстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким

Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой. Ранее по ходу сезона футболист пропустил одну игру чемпионата Нидерландов из-за конфликта со Слуцким в тренажерном зале.
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Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление и вернулся к тренировкам

Спорт-Экспресс05:50

Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление

Матч ТВ06:20

Полузащитник «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление

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Sport24.ru05:53

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Оскорбивший Слуцкого хавбек извинился и вернулся к тренировкам

Газета.Ru05:58

Полузащитник «Витесса» Базур извинился перед Слуцким за оскорбление

Soccer.ru05:53
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