Футбол
РБКОтстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой. Ранее по ходу сезона футболист пропустил одну игру чемпионата Нидерландов из-за конфликта со Слуцким в тренажерном зале.
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Политика
Путин увеличил штат органов прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.
Шоу-бизнес
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Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Общество
МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми
Полицейские завели административное дело в отношении организатора съемок размещенного на YouTube видеоролика, в котором дети берут интервью у не скрывающего своей нетрадиционной сексуальной ориентации гомосексуалиста.
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон поцеловала телеведущую в губы в прямом эфире
Американская актриса Дженнифер Энистон в ходе прямого эфира передачи The Ellen DeGeneres Show поцеловала телеведущую Эллен Дедженерес.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда
Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
Происшествия
В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, подарила своей 76-летней матери роскошную иномарку.
Кино
В Москве состоялась премьера выдвинутого на Оскар аниме «Дитя погоды»
В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве состоялась премьера анимационного фильма в жанре аниме «Дитя погоды» Макото Синкая, который вошёл в лонглист Оскара в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный фильм».
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Политика
МИД РФ констатировал провал политики изоляции России странами Запада
Количество стран — участниц российско-африканского саммита свидетельствует о полном провале политики изоляции России со стороны Запада.
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Экономика
Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла»
Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Шоу-бизнес
Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым
Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.
Шоу-бизнес
Марина Федункив трансформировалась в другую женщину
На снимке 48-летняя знаменитость запечатлена с другим цветом волос. Из шатенки она превратилась в жгучую блондинку.