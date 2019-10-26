Футбол
РБКОтстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
На прошлой неделе Базур оскорбил Слуцкого после того, как наставник удалил его с тренировки из-за конфликта с партнером. Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой.
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Энергетика
В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".
Авто
Yamaha передумала выпускать автомобили
Руководство компании Yamaha, которая известна как производитель мотоциклов, приняло решение отказаться от идеи строительства автомобиля.
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 29 октября до 63,87 рубля
Банк России установил на 29 октября официальный курс доллара на уровне 63,87 рубля, что на 12,6 копейки ниже предыдущего показателя.
Армия и оружие
На «Адмиралтейских верфях» заложат две подводные лодки 1 ноября
В первый день ноября на АО "Адмиралтейские верфи" одновременно заложат две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3.
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Игры
Sony PlayStation 5 получит ещё больше ограничений
Звукозаписывающая студия Sony Music может начать играть более серьёзную роль в эксклюзивных играх для будущей игровой приставки Sony PlayStation 5, что выльется в ещё большие ограничения по саундтрекам.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Здоровье
Эти продукты не повысят уровень сахара в крови
При любом приеме пищи уровень сахара в крови увеличивается.
Наука
В опухолях головы и шеи нашли генетические «супервключатели»
В последние несколько лет исследователи начали находить в геноме целые батареи энхансеров, лежащих друг за другом и назвали их суперэнхансерами.
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Футбол
Роналду назвал цель на ближайшие годы в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью изданию France Football рассказал о многолетнем соперничестве с Лионелем Месси из «Барселоны», а также назвал цель на ближайшие годы.
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.
Теннис
Рублев проиграл на старте турнира в Париже
Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого раунда на турнире в Париже (Франция).
Армия и оружие
The Conversation (Австралия): могла ли атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении завершиться успехом? (The Conversation)
В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Путешествия
Крым с начала года принял рекордное число отдыхающих
По итогам 12 месяцев 2018 года, в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
Происшествия