На прошлой неделе Базур оскорбил Слуцкого после того, как наставник удалил его с тренировки из-за конфликта с партнером. Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой.

Авто Yamaha передумала выпускать автомобили Руководство компании Yamaha, которая известна как производитель мотоциклов, приняло решение отказаться от идеи строительства автомобиля.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Игры Sony PlayStation 5 получит ещё больше ограничений Звукозаписывающая студия Sony Music может начать играть более серьёзную роль в эксклюзивных играх для будущей игровой приставки Sony PlayStation 5, что выльется в ещё большие ограничения по саундтрекам.

Экономика РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».

Наука В опухолях головы и шеи нашли генетические «супервключатели» В последние несколько лет исследователи начали находить в геноме целые батареи энхансеров, лежащих друг за другом и назвали их суперэнхансерами.

Происшествия Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.

Футбол Роналду назвал цель на ближайшие годы в карьере Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью изданию France Football рассказал о многолетнем соперничестве с Лионелем Месси из «Барселоны», а также назвал цель на ближайшие годы.

Экономика Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси» Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Путешествия Крым с начала года принял рекордное число отдыхающих По итогам 12 месяцев 2018 года, в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек.